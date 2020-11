FONSECA, Gran match contro bellissima squadra

L'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria contro la Fiorentina: "La squadra ha fatto una grandissima partita contro una bellissima squadra. Siamo stati bene quasi tutti, con sicurezza difensiva e creando tante azioni offensive. Pellegrini? Come ho sempre detto è un giocatore molto intelligenti. Non ho dubbi che possa fare bene in più posizioni. Ha fatto una bellissima partita come tutti: Lorenzo sta capendo cosa fare in quella posizione e oggi ha fatto bene".

Smalling?

"Ho sempre detto che lui è molto importante per noi. Abbiamo 3 ragazzi giovani ed è importante avere uno come lui, con una serenità diversa, una leadership diversa".

Obiettivi per il campionato?

"Pensiamo partita per partita, ma vogliamo fare meglio della scorsa stagione. Quindi entrare in Champions League. Continuiamo con questo spirito restando equilibrati: pensiamo alla prossima partita".

Il modulo?

"La scorsa stagione abbiamo cominciato a giocare con i 3 difensori e la squadra ha risposto bene. Siamo più sicuri in difesa e abbiamo più possibilità di uscire veloci in attacco. Abbiamo un altro sistema con cui giocare, ma per ora non cambiamo. Scudetto? Non è perché abbiamo vinto questa partita cambiano le cose. I favoriti restano Inter e Juventus. Il Sassuolo? Non sono sorpreso".