FLORENZI, Fiorentina una pretendente per gennaio

Alessandro Florenzi è finito ai margini della rosa della Roma. Il capitano giallorosso nelle ultime 6 partite tra campionato e coppa non è mai partito titolare e nelle ultime due neanche sceso in campo. A gennaio potrebbe lasciare la sua città e la Fiorentina di Vincenzo Montella ci sta pensando visto che fu lui a lanciarlo in Serie A e lo riprenderebbe molto volentieri. Quel che è certo è che l'interesse per l'esterno italiano non manca a cominciare dalle due milanesi, Inter e Milan, ma anche il Lione del suo ex mister Rudi Garcia e lo Shangai Shenhua dell'amico El Sharaawy riflettono sulla possibilità di puntarci.