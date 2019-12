FIRICANO A FV, Esonero ok, ma attenti alle scelte

L'esonero di Vincenzo Montella era inevitabile dopo i risultati di questo inizio stagione e pronta è arrivata in tarda mattinata la decisione della Fiorentina: l'Aeroplanino non siederà più sulla panchina viola. Per commentare la decisione e il possibile futuro, FirenzeViola.it ha contattato in esclusiva l'ex viola Aldo Firicano: "Con Montella non poteva andare diversamente, penso che l'esonero sia arrivato anche troppo tardi. Attenzione però: qui bisogna capire dove sta andando la Fiorentina".

In che senso?

"Nel senso che c'è il rischio che questa stagione si trasformi da bella in molto negativa. I punti sulla salvezza sono pochi e con la scelta dell'allenatore e il prossimo mercato si capirà molto delle ambizioni di questa società".

Proprio riguardo al nuovo tecnico, chi si immagina?

"Le opzioni sono ovviamente due: o un traghettatore o un tecnico che già possa mettere le basi per il prossimo anno. Io propendo nettamente verso la seconda soluzione, soprattutto perché già nel termine "traghettatore" è possibile che i giocatori trovino un alibi. E ripeto: adesso la Fiorentina non può più scherzare con la classifica che ha".