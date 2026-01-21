Dagli inviati Sara Funaro da New York: "Di Commisso apprezzavo la schiettezza e i valori" (video FirenzeViola)

A margine dei funerali di Rocco Commisso svolti a New York la sindaca di Firenze Sara Funaro ha parlato ai media presenti fuori dalla St. Patrick Cathedral, compresa FirenzeViola (vedi video): "Non potevamo non esserci come città di Firenze. Poi anche dal punto di vista personale ci tenevo a essere qui. La cerimonia è stata toccante e sentita, penso che dovevamo la nostra presenza a Rocco, uno che ha amato la nostra città e la Fiorentina. Con lui ho vissuto tanti momenti nell'ultimo anno e mezzo. Era un uomo diretto, empatico, con cui si riusciva ad avere un dialogo sempre molto franco. Per me e per la città di Firenze è il minimo presenziare".

L'ultimo ricordo di Rocco Commisso: "Ci siamo incontrati al Viola Park nell'ultimo suo viaggio a Firenze. Invece la prima volta fu a Palazzo Vecchio assieme a Catherine, a cui va l'abbraccio di tutti. Anche quello fu un appuntamento bello e diretto. Sono arrivati insieme, la cosa che mi ha colpito è il grando rispetto e il senso della famiglia che aveva Rocco. Il project financing? Oggi non si parla di questo, siamo a un funerale e pensiamo a questo".