Calciomercato CSC Flash: domani le visite di Dzeko con lo Schalke 04. Fissato il prezzo di Fortini

Torna l'appuntamento con il Chi si compra Flash per gli aggiornamenti di mercato riguardanti la Fiorentina. Guarda il video per tutte le novità qui risassunte.

Addio Dzeko

Stasera Edin Dzeko sarà in Germania e domani farà le visite mediche per diventare un nuovo giocatore dello Schalke 04. Contratto di sei mesi e alla Fiornetina andrà un conguaglio simbolico.

Richardson al Copenaghen

Il centrocampista andrà in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni al Copenaghen, con l'operazione ormai ben avviata.

Attenzione a Fortini

Sarà un finale di mercato caldo per Nicolò Fortini, che non ha rinnovato con la Fiorentina. A lui si sono interessati Roma e Napoli e continua il pressing di enttrambe ma la Fiorentina ha fissato il prezzo a 15 milioni. Se dovesse andare via potrebbe arrivare un altro esterno, piace sempre Daniel Maldini.

Occhi puntati sul difensore

La Fiorentina continua a cercare un difensore centrale, presumibilmente di piede sinistro, caratteristica però non vincolante. Nel mirino sempre Coppola che però tratta anche con il Milan e Diogo Leite in scadenza con l'Union Berlino.