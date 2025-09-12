Firenze il posto giusto di Kean, rilancio con vista mondiale 2026

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre le sue pagine dedicate ai temi di casa Fiorentina con un focus su Moise Kean. Il centravanti classe 2000, scrive Alberto Polverosi, ha trovato il suo posto giusto, la Fiorentina. Un posto giusto strano Firenze, patria dell'antijuventinismo, per un calciatore cresciuto nelle giovanili della Juventus, che ha esordito in Serie A con quei colori e che ha indossato quella maglia in ben tre separate esperienze. E la rinascita sulle rive dell'Arno è arrivata grazie ad un altro ex juventino come Raffaele Palladino. L'ex allenatore della Fiorentina in estate chiese esplicitamente Kean alla dirigenza viola vincendo una scommessa che, visti gli zero gol fatti la stagione precedente, forse non avrebbe fatto nessuno. Da Torino a Verona, poi in Inghilterra, in Francia, dove fece bene in un Psg ricco di campioni, fino al terzo ritorno in bianconero. Il meglio nella sua carriera sembra averlo già dato a Parigi, poi arriva la Fiorentina.

L'ex portiere della Fiorentina e suo vice allenatore alla Juventus con Allegri quando iniziarono a circolare le voci su un possibile approdo della punta piemontese in Toscana disse: "Se Kean va a Firenze, segna 20 gol". I gol saranno 19 in campionato e 25 totali in stagione, mai profezia fu più azzeccata. Questa estate invece ha deciso di rimanere nel suo posto giusto, a Firenze, nonostante le sirene milionarie provenienti dall'Arabia. Lo ha fatto per riconoscenza e per giocarsi al meglio tutte le carte per andare al prossimo mondiale. Un mondiale che se abbiamo ancora la speranza di giocare è merito soprattutto dei suoi gol.