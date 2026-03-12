Mandragora: "Voglio portare la Conference a Firenze. A Cremona con fame ma senza proclami"

Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita della vittoria contro il Rakow. Queste le sue parole: "Gol del pareggio anche mio? Ho cercato di recuperare la seconda palla e darla a Ndour che ha grande merito per il gran gol che ha fatto".

Sull'importanza della vittoria: "Ci voleva, è importante. Spesso quando vinciamo e abbiamo una reazione spesso non proseguiamo su quella squadra. Ora dobbiamo andare a Cremona a fare una brande prova e prendere il risultato di cui abbiamo bisogno".

Quanto è importante la Conference quest'anno?: "Io avevo detto qualche giovedì fa che a questa competizione ci teniamo, è un qualcosa che teniamo li. Gli anni scorsi ci ha dato entusiasmo e fiducia e non siamo riusciti a portarla a casa. Io ci sono legato e vorrei portarla a Firenze".

Che Fiorentina ci dobbiamo aspettare a Cremona?: "Una Fiorentina determinata e affamata per fare risultato ed essere aggressivi. Senza nessun proclamo. Saranno gare importanti. La vittoria di oggi ci dà fiducia ma siamo in difficoltà e abbiamo bisogno di punti".