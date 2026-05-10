Fiorentina Primavera a valanga sulla Cremonese: 6-1 e di nuovo 1° posto
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La Fiorentina Primavera strapazza la Cremonese dei pari età al Viola Park e si conferma al primo posto del campionato Primavera 1, scavalcando il Parma e salendo così a 68 punti. Goleada viola: 6-1 ai grigiorossi grazie alle reti di Mazzeo (doppietta), Jallow, Kone e Conti. La squadra di Galloppa non sbaglia e continua la sua splendida stagione.
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