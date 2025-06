Fiorentina, per la panchina si va verso Pioli: Atalanta e Juve sembrano defilarsi

Dopo la risoluzione del contratto con Raffaele Palladino la Fiorentina è ancora alla ricerca del suo nuovo allenatore. Il nome più seguito è quello di Stefano Pioli, con il quale la trattativa, passo dopo passo, sta andando avanti. Nelle ultime ore è cresciuto l'ottimismo, soprattutto perché si stanno defilando le possibili rivali per arrivare al tecnico parmense. Come riportato dal Corriere Fiorentino questa mattina in edicola infatti la Juventus dopo le ultime rivoluzioni societarie sembra orientata a confermare Igor Tudor, mentre l'Atalanta sembra aver deciso di continuare sulla strada tracciata da Gasperini con un suo "allievo". Dopo aver incontrato Motta e Juric infatti adesso i bergamaschi parleranno anche con Palladino. La Fiorentina quindi potrebbe avere qualche giorno di strada libera e sta infatti cercando di accelerare con contatti continui con l'entourage dell'attuale allenatore dell'All-Nassr.

Le difficoltà maggiori nell'arrivare a Pioli riguardano da un lato i problemi fiscali per l'ex Milan nel lasciare anticipatamente l'Arabia Saudita e dall'altro le garanzie tecniche che il mister chiede. Le alternative portano il nome di Farioli, Vieira, nel mirino anche dell'Inter in caso non riuscisse ad arrivare a Fabregas, e Motta. Quest'ultima soluzione avrebbe del clamoroso visti i rapporti difficili tra l'italo-brasiliano e i due giocatori gigliati Kean e Fagioli.