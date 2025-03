Fiorentina-Panathianikos 3-1, il presidente Commisso si è complimentato con la squadra

La Fiorentina ha battuto 3-1 il Panathinaikos ottenendo il pass per i quarti di finale di Conference League. A fine gara il patron dei gigliati Rocco Commisso ha voluto fare i complimenti alla squadra e al mister Raffaele Palladino. Il Presidente Rocco Commisso dopo aver incoraggiato la squadra nel pregara, chiamando il gruppo a dare il massimo in vista della sfida contro il Panathinaikos, ha chiamato Mister Palladino per complimentarsi dopo la vittoria per il risultato, l'atteggiamento e la concentrazione mostrata nei minuti finali ed ha invitato tutti a continuare così.