Panchina viola, da Pioli (in pole) a Baroni. Tanti in lizza, esclusi i tecnici stranieri

Nonostante il casting di nomi sia nutrito da diverse alternative, Stefano Pioli è attualmente il favorito per diventare il prossimo allenatore della Fiorentina, essendo il preferito della società. Lo ribadisce Tuttosport, che elenca i nominativi ai quali sta pensando il club viola: da Maurizio Sarri (sogno dei tifosi ma vicinissimo ormai alla Lazio) a Marco Baroni e Alberto Gilardino, mentre non trovano conferme, a detta del quotidiano torinese, le voci che riguardano le piste estere come ad esempio Benitez.

Certamente non c'è solo il tema allenatore per la Fiorentina, che dopo la permanenza prestigiosa di De Gea e quella pressoché certa di Gosens, Fagioli, Richardson, Comuzzo, Pongracic, Pablo Marì e Ranieri, cui andranno aggiunti Dodo e Mandragora che stanno trattando i loro rinnovi, delinea la base della prossima rosa. In attesa che Kean decida se restare al di là della clausola di 52 milioni e vengano definite le situazioni di Gudmundsson e Beltran. La priorità però è l’allenatore e non può essere altrimenti: Pioli è adesso in pole position e la settimana che si apre s’annuncia decisiva.