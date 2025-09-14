Passerella del Napoli a Firenze. Tuttosport: "Fiorentina sovrastata per quasi tutta la gara"

Passerella del Napoli a Firenze. Tuttosport: "Fiorentina sovrastata per quasi tutta la gara"
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 08:15
Redazione FV

Il Napoli travolge la Fiorentina e risponde alla Juventus, si legge su Tuttosport che analizza la vittoria della squadra di Conte a Firenze. Antonio Conte aveva messo in guardia dalle insidie della trasferta al Franchi, definendola il primo degli esami che aspettano la sua squadra nelle prossime tre settimane, in realtà la partita con i viola si trasforma in una passarella dove dare sfoggio delle proprie virtù.

La Fiorentina è stata sovrastata per lunghi tratti della gara dimostrandosi squadra ancora a caccia di certezze nell’intesa, nell’identità, nel gioco. Avrà di che lavorare il tecnico viola per assemblare il puzzle e raddrizzare un inizio di campionato più faticoso del previsto, appena due punti raccolti.