Dagli inviati

Fiorentina-Napoli 0-3, dilagano gli azzurri. Beukema insacca facilmente il tris

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:01Primo Piano
di Ludovico Mauro

Piove sul bagnato in casa Fiorentina e il secondo tempo inizia come peggio non poteva. Pochi minuti dopo l'avvio della ripresa è Sam Beukema a gelare nuovamente il Franchi, segnando a due passi dalla porta il gol del 3-0 partenopeo che se non chiude la partita, quasi.