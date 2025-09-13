Dagli inviati

Fiorentina-Napoli 0-2, prima miracolo di De Gea, poi Viola vicina al gol: tante occasioni

Fiorentina-Napoli 0-2, prima miracolo di De Gea, poi Viola vicina al gol: tante occasioni
di Ludovico Mauro
Continuano le occasioni in Fiorentina-Napoli, con i partenopei molto meglio dei viola in questo primo tempo. Un miracolo di De Gea poco dopo il gol di Hojlund ad evitare il 3-0 su De Bruyne, mentre la squadra di Pioli era ripartita molto bene al 31' in contropiede, con Sohm che aveva servito Dodo sulla destra: il brasiliano aveva messo un rasoterra dentro l'area all'indirizzo di Kean, abilissimo Di Lorenzo a chiudere in scivolata. Ma c'è tanto altro da raccontare in questo Fiorentina-Napoli.