Dagli inviati

Fiorentina-Napoli 0-2, Pongracic dorme su Hojlund. Il danese raddoppia al Franchi

Oggi alle 21:03Primo Piano
di Ludovico Mauro
fonte dal nostro inviato al Franchi

Raddoppia il Napoli al Franchi con Rasmus Hojlund. L'ex United taglia davanti a un colpevole Pongracic in profondità, col croato che perde malamente il danese servito in verticale da Spinazzola: il bomber di Conte si presenta davanti a De Gea e lo fulmina in diagonale col destro. Partenopei avanti 2-0 al 14'.