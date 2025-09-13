Fiorentina-Napoli 0-2, ecco il dato su spettatori e incasso della gara del Franchi

Dagli inviati

Fiorentina-Napoli 0-2, ecco il dato su spettatori e incasso della gara del FranchiFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:35Primo Piano
di Ludovico Mauro

Quando siamo agli sgoccioli del primo tempo, la Fiorentina fa sapere i numeri che riguardano il botteghino di questa partita col Napoli. Sono in tutto 21.579 i presenti al Franchi, per un incasso totale a favore del club viola di € 723.331,00.