Fiorentina-Lecce, sarà Livio Marinelli domani a dirigere il match del Franchi

Domani sera Fiorentina-Lecce darà avvio alla 27° giornata di campionato. Il match del Franchi, come si può vedere dalle designazioni ufficiali pubblicate dall'Aia, sarà arbitrato da Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Giallatini e Colarossi saranno gli assistenti, mentre Santoro sarà il quarto uomo. Al Var Di Paolo, coadiuvato da Aureliano. Il fischietto laziale ha arbitrato 7 volte i gigliati, 5 volte in Serie A e 2 in Coppa Italia.

Positive per la Fiorentina entrambe le due sfide di coppa, la semifinale di ritorno contro la Cremonese del 2023 e gli ottavi di finale contro il Parma della scorsa stagione, in campionato invece solo due su cinque sono le vittorie viola con Marinelli arbitro. La prima nel 2021 a Marassi contro il Genoa e la seconda due stagioni fa in casa contro la Sampdoria. L'ultima volta invece che il fischietto di Tivoli ha diretto la Fiorentina è stato nel pareggio del Franchi contro il Torino dello scorso 19 gennaio.