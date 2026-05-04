FirenzeViola Fiorentina, le missioni di Goretti all'estero: caccia ai giovani

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Muoversi, agire. La Fiorentina sembra essersi data questo input e ha iniziato a preparare concretamente la prossima stagione. La salvezza matematica potrebbe arrivare già stasera contro la Roma, ma ormai da qualche tempo in casa viola si prova a...non farsi trovare impreparati. Roberto Goretti, braccio destro del ds Paratici, è stato avvistato nei giorni scorsi (come riportato da Violafun) in Portogallo ad Oporto. E non è il primo viaggio che Goretti fa all'estero soprattutto per esplorare e visionare calciatori giovani. Da quanto raccolto quella del Portogallo è stata solo una delle mete europee toccate (e altre molto probabilmente ce ne saranno) dal dirigente della Fiorentina. Il club viola dunque, indipendentemente dalla scelta del tecnico, vuol avere un quadro che sia il più chiaro possibile a proposito dei giovani più interessanti e alla portata.

Giovani forti - Significativo anche il fatto che sia proprio Goretti a muoversi in prima persona. Evidentemente, dopo le segnalazione dei vari osservatori, siamo entrati in una fase successiva, quella delle scremature e delle valutazioni ancor più approfondite attraverso un esame dal vivo. Occorre insomma fare il punto sui profili fin qui seguiti.

Caccia dunque a giovani forti, che magari abbiano anche già un minimo di esperienza internazionale e che nella Fiorentina del futuro, quella della ripartenza e della ricostruzione, possano essere abbinati ad elementi d'esperienza che possano essere delle autentiche guide. Siamo ai primissimi passi della Fiorentina del futuro. Ma come si dice spesso, il futuro è già adesso.