Fiorentina-Crystal Palace nella speranza del sold out: ecco il dato sugli spettatori
Crederci è difficile, provarci un obbligo. Lo scrive il Corriere Fiorentino in riferimento a Fiorentina-Crystal Palace, gara di ritorno dei quarti di Conference in programma domani, che arriva a sette giorni da un'andata senz'appello finita 3-0 per le eagles. Immaginare una rimonta al cospetto di una squadra che anche in Premier ha mantenuto il passo battendo in casa il Newcastle 2-1 con una doppietta di Mateta è arduo, ma la squadra proverà a inseguire l’impresa.
Mentre la Fiesole annunciava la coreografia che giovedì saluterà l’ingresso in campo delle squadre, è stato Rolando Mandragora a suonare la carica («Mi appello ai tifosi che ci sono sempre stati vicino») al resto penseranno gli oltre 20 mila spettatori per adesso attesi, senza dubbio il miglior dato di una Conference che ha sempre visto il Franchi deserto. Con mille inglesi in arrivo (con annesse misure di sicurezza) il Franchi si avvia a una serata da tutto esaurito visto che a ieri erano 19 mila i tagliandi venduti.
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