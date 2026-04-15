Fiorentina-Crystal Palace nella speranza del sold out: ecco il dato sugli spettatori

Fiorentina-Crystal Palace nella speranza del sold out: ecco il dato sugli spettatoriFirenzeViola.it
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Oggi alle 10:52Primo Piano
di Redazione FV

Cre­derci è dif­fi­cile, pro­varci un obbligo. Lo scrive il Corriere Fiorentino in riferimento a Fiorentina-Crystal Palace, gara di ritorno dei quarti di Conference in programma domani, che arriva a sette giorni da un'andata senz'appello finita 3-0 per le eagles. Imma­gi­nare una rimonta al cospetto di una squa­dra che anche in Pre­mier ha man­te­nuto il passo bat­tendo in casa il New­ca­stle 2-1 con una dop­pietta di Mateta è arduo, ma la squa­dra pro­verà a inse­guire l’impresa.

Men­tre la Fie­sole annun­ciava la coreo­gra­fia che gio­vedì salu­terà l’ingresso in campo delle squa­dre, è stato Rolando Man­dra­gora a suo­nare la carica («Mi appello ai tifosi che ci sono sem­pre stati vicino») al resto pen­se­ranno gli oltre 20 mila spet­ta­tori per adesso attesi, senza dubbio il miglior dato di una Conference che ha sempre visto il Franchi deserto. Con mille inglesi in arrivo (con annesse misure di sicu­rezza) il Fran­chi si avvia a una serata da tutto esau­rito visto che a ieri erano 19 mila i tagliandi ven­duti.