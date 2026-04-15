Rimontare il Crystal Palace? Per la Nazione è una missione impossibile

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Provarci. Firenze si è messa in testa di farlo. Per lasciare strada in Conference League al Crystal Palace ci sarà tempo eventualmente da domani sera al fischio finale. Fin lì la Fiorentina e i suoi tifosi sono determinati a provarci. La vittoria contro la Lazio ha riportato un briciolo di speranza dopo la mazzata fra capo e collo presa a Londra una settimana fa. Prevedibile che fosse complicato, ma un divario così netto non se lo aspettava nessuno. Il rammarico di non essersela giocata al meglio delle proprie possibilità c’è. Probabilmente sarà così anche domani. Parisi difficilmente ci sarà. Kean ci sta provando ma non è al meglio. Un film già visto anche lo scorso anno, quando in concomitanza del Betis in semifinale la Fiorentina dovette fare i conti con gli acciacchi e i problemi personali di Kean, oltre all’appendicite di Dodo. Rammarico enorme, ma allora la squadra di Palladino diede filo da torcere trascinando gli spagnoli ai supplementari dopo la sconfitta dell’andata. Proporzioni diverse, eppure la voglia di provarci c’è. E’ venuta pian piano, dopo i giorni iniziali di scoramento. In fin dei conti le missioni impossibili sono sempre piaciute ai fiorentini. I ricchissimi inglesi dovranno passare indenni anche dal Franchi per volare verso Lipsia. Sarà difficile. Sì. Impossibile. Forse.

Ma un tentativo la Fiorentina lo farà spinta dalla propria gente. La Curva Fiesole ha annunciato la messa in scena di una coreografia che lascerà il segno nella storia del tifo gigliato. Non sarà lasciato niente di intentato, con il Franchi che va pian piano riempiendosi. Un’accelerata alla vendita c’è stata dopo il successo di lunedì contro la Lazio. Alla fine saranno oltre 20.000 i tifosi gigliati che proveranno a spingere De Gea e compagni verso l’impresa. Firenze risponderà ancora una volta presente. Sono stati gli stessi giocatori (su tutti Mandragora) a chiedere l’aiuto della gente per andare oltre le difficoltà. Sarà una partita lunga, possibilmente da trascinare ai supplementari. Chissà. Di certo già da diversi giorni lo staff tecnico ha preso a lavorare sul match di ritorno col Palace. Ancor prima della sfida alla Lazio. Video. Analisi. Duelli individuali. Il piano partita è già stato studiato nei minimi dettagli dai collaboratori di Vanoli. Oggi il tecnico farà la conta dei disponibili. Una notte di riflessione e le ultime scelte. La Fiorentina si gioca tutto. Ancora una volta con Firenze al proprio fianco