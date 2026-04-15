Firenze si prepara all'arrivo degli inglesi: 1300 tifosi del Palace, ecco le limitazioni

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Firenze si prepara a una giornata ad alta tensione in vista della sfida di Conference League contro il Crystal Palace, con l’arrivo atteso di circa 1300 sostenitori inglesi. Lo scrive La Nazione. Un afflusso che preoccupa le autorità, soprattutto per il rischio di concentrazione nel centro storico prima o dopo la partita. Per questo è stato predisposto un piano straordinario con un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine: l’obiettivo è evitare qualsiasi contatto tra le tifoserie e prevenire disordini.

Sorvegliati speciali, continua il quotidiano, saranno i luoghi simbolo del centro, dove verranno installate transenne antisfondamento attorno ad alcune aree iconiche. Dalle 8 di oggi fino alla mezzanotte di dopodomani, la municipalizzata Servizi alla Strada è incaricata di installare transenne antisfondamento attorno ad alcuni dei punti della città: il Biancone, la statua equestre di Cosimo I de’ Medici e la Loggia dei Lanzi in piazza della Signoria, Palazzo Vecchio nel tratto di via dei Gondi, il Battistero e la cattedrale di Santa Maria del Fiore, tra piazza San Giovanni e piazza Duomo. Un perimetro protetto che mira a prevenire atti vandalici o danneggiamenti. Non solo barriere fisiche. Sarà rafforzata anche la segnaletica nelle strade limitrofe e scatteranno provvedimenti sulla sosta: tutti i veicoli parcheggiati nell’area interessata – ad eccezione di quelli muniti di contrassegno per disabili – verranno rimossi e trasferiti alla Depositeria comunale. Il dispositivo di sicurezza si preannuncia imponente, con Firenze trasformata in una sorta di città blindata per 48 ore. Confermato anche il piano per il trasferimento dei tifosi ospiti al Franchi tramite bus dedicati da piazza Indipendenza.