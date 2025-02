Fiorentina, la formazione anti Inter: Dodo torna terzino, più avanti Folorunsho

A tre giorni dalla vittoria del Franchi e a solo uno dalla sfida in programma a San Siro sempre contro l'Inter, il principale dubbio di Raffaele Palladino riguarda l'atteggiamento tattico da dare alla sua squadra. Continuare sul canovaccio di emergenza, che ha funzionato benissimo, della sfida giocata a Campo di Marte o cambiare piano, queste le uniche due opzioni a disposizione dell'allenatore campano. Nella scelta Palladino sarà aiutato da un'abbondanza, soprattutto sulla trequarti, derivante dalle buone notizie provenienti dall'infermeria del Viola Park. Gudmundsson ha ripreso ad allenarsi, Cataldi sta meglio e Colpani sembra aver definitivamente recuperato. Oltre a loro sono a disposizione anche tutti i nuovi arrivi, da Fagioli a Zaniolo passando per Marì e Ndour.

Anche se con il cambiamento di alcuni interpreti, pure per cause di forza maggiore come la squalifica di Comuzzo, secondo quanto riportato da La Nazione l'ex allenatore del Monza dovrebbe continuare a puntare sul 4-4-1-1. In difesa la coppia centrale sarà formata ancora da Pongracic e Ranieri, mentre come terzini agiranno Gosens e Dodo. In mediana dovrebbe arrivare subito l'esordio di Fagioli con Mandragora al suo fianco e cataldi pronto a subentrare. Qualche dubbio in più sulle fasce con Folorunsho piuttosto sicuro del posto a destra e Beltran e Parisi che si giocheranno una maglia a sinistra. Davanti ci sarà Kean supportato da Gudmundsson che ha pienamente recuperato dalla tonsillite. Partirà invece dalla panchina Zaniolo.