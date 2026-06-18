La Fiorentina va avanti con Kean: lo cede solo a una condizione

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L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica spazio all’incontro di ieri tra la Fiorentina e gli agenti di Moise Kean. Il ds viola Paratici ha ribadito che la società vuole ripartire dal centravanti classe 2000, garantendogli la stessa centralità dei primi due anni perché sono tutti convinti, a iniziare dal presidente Giuseppe Commisso, che possa tornare ai livelli della prima stagione anche in termini realizzativi.

La Viola lo cede a una condizione

Il resto lo deciderà il mercato. Difficile che un acquirente paghi la clausola fa 62 milioni, ma di fronte a un’offerta consistente, intorno ai 50 milioni, la Fiorentina si fermerebbe ad ascoltare. In pratica la società viola cederebbe Kean solo sapendo di poter incassare soldi a sufficienza per acquistare un centravanti di pari livello. Ad oggi però è lui il titolare della squadra, e gli verrà costruita attorno una rosa rimaneggiata e competitiva.

L'integrità fisica fondamentale

Non c’è dubbio che la componente fisica avrà un suo peso: servirà il miglior Kean a livello atletico, al resto penserà Fabio Grosso che lo ha allenato ai tempi della Juventus e che è convinto di poterlo valorizzare nel suo 4-3-3 offensivo. Il giocatore da parte sua sta bene a Firenze e non spinge per andarsene. Sente di dover restituire qualcosa al club che ha creduto in lui.