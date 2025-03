Fiorentina-Juventus, "Guai ai vinti" è il titolo de La Gazzetta dello Sport

Chissà se stasera, quando si ritroveranno a bordo campo davanti alle panchine dello stadio Artemio Franchi, Palladino e Thiago Motta ripenseranno all'annata che hanno trascorso assieme al Genoa sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Probabilmente sì, però solo per poco perché oggi i due tecnici si giocano il futuro. Un futuro che per entrambi passa dalla qualificazione alle coppe europee, Champions League per la Juventus, Europa League per la Fiorentina. Viste le posizioni in classifica, i bianconeri sono quarti ma hanno tante rivali alle calcagna mentre i viola al momento sono in nona posizione, nessuno dei due può permettersi di sbagliare.

Se Thiago Motta è reduce dalla settimana forse più difficile da quando è allenatore con il 4-0 subito in casa dall'Atalanta, Palladino è riuscito a ridare morale all'ambiente gigliato grazie al successo, con annesso passaggio del turno, in Conference League. Passando ai precedenti contro la Juventus, questi giocano a favore del tecnico campano che ha battuto laSignora due volte col Monza, la prima al debutto in Serie A. All'andata all'Allianz Stadium finì in pareggio, oggi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, per entrambi il solo imperativo è vincere.