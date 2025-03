Fiorentina-Juventus: Franchi quasi sold out. Ecco i settori esauriti

In casa Fiorentina è giorno di Europa, ma i tifosi viola sono già proiettati a cosa succederà fra qualche giorno al Franchi. Non tanto per il ritorno di Conference League col Panathinaikos (in programma giovedì 13 marzo alle ore 21), quanto per quello che succederà tre giorni dopo. Domenica 16 infatti, a Firenze, arriva la Juventus ed è già partita da giorni la caccia al biglietto: sarà come sempre uno stadio a capienza dimezzata (poco più di 21mila spettatori per il sold out) e già gran parte dei settori disponibili sono al completo. Come raccolto da FirenzeViola.it, oltre alla Curva Ferrovia già sold out anche i settori parterre centrale, parterre di Maratona, Maratona, Maratona laterale e Tribuna laterale sono esauriti. Rimangono quindi pochissimi posti disponibili in alcuni settori particolari, come ad esempio in Poltronissima (anche qui posti in esaurimento). Ricordiamo che i biglietti sono acquistabili sul sito della Fiorentina, sul rivenditore online Vivaticket e nei Fiorentina Point.

Queste le fasi di vendita:



PRIMA FASE (PROMO EX ABBONATI 23/24)

Dalle ore 15:00 del 04/03/2025 fino alle ore 14:59 del 05/03/2025.

Fase di vendita dedicata ai vecchi abbonati alla stagione 2023/2024 che NON hanno rinnovato l’abbonamento alla stagione 2024/2025.

SECONDA FASE (PROMO EX ABBONATI 23/24+PROMO GENERAZIONE VIOLA)

Dalle ore 15:00 del 05/03/2025 fino alle ore 23:59 del 15/03/2025.

Prosegue la tariffa scontata per gli Ex abbonati 2023/24 e inizia la fase di vendita Promo Generazione Viola.

TERZA FASE (INTERO MATCH-DAY)

Dalle ore 00:00 del 16/03/2025 fino ad inizio gara.

Fase di vendita attiva il giorno gara.

CAMBIO NOMINATIVO

Cambio titolarità di biglietti e abbonamenti NON CONSENTITO.

ACF FIORENTINA sottolinea l’importanza di acquistare i tagliandi solo attraverso i canali ufficiali per evitare frodi o problematiche legate a rivendite non autorizzate.