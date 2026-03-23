Fiorentina-Inter, Marelli: "Il mani di Pongracic non è punibile: ecco perché"

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Fiorentina-Inter, gara disputata ieri e conclusa sul punteggio di 1-1, si porta dietro alcune polemiche per un episodio avvenuto nel primo tempo in area viola: su un pallone vagante, Marin Pongracic, scoordinato, in un goffo intervento colpisce la sfera con la mano. Una situazione che ha causato diverse proteste sui social da parte dei tifosi nerazzurri. A far chiarezza sull'episodio è l'ex arbitro Luca Marelli, che intervenuto a Dazn, spiega: "Al settimo minuto c'è un cross e Pongracic tocca il pallone con la mano destra: il braccio rimane sempre fermo ed è una posizione naturale. Commenta per primo E poi Ranieri ed Esposito davanti a lui mancano il pallone e lo rendono inaspettato: e poi il tocco avviene con il braccio che non si muove mai.

Hanno giudicato questo intervento col braccio non punibile e per me è la decisione corretta perché non ci sono elementi di punibilità. Nel finale a centro area sulla parata di De Gea Esposito finisce con la spalla scoperta per una trattenuta di Ranieri: entrambi si trattengono e in questa circostanza si lascia correre".