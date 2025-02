Fiorentina-Inter, la serata di Bove: tanta emozione e il saluto di Lautaro e Thuram

Fiorentina-Inter sarà soprattutto la partita di Edoardo Bove. Lo scrive il Corriere dello Sport che prova a immaginare le emozioni che vivranno stasera i presenti al Franchi. Si ripartirà dal minuto diciassette, quello in cui si è interrotta la carriera agonistica del centrocampista romano. Che sarà lì, a bordocampo, a pochi passi da dove, il primo dicembre scorso, si accasciò a terra prima della corsa in ospedale. Sembra passata una vita, sono trascorsi solo sessantasette giorni e la normalità ritrovata a fatica dall'ambiente viola verrà messa a dura prova dai fantasmi di quella notte.

Bove cercherà di viverla in maniera più normale possibile, provando a non essere al centro dell'attenzione: sarà in panchina, accanto a Raffaele Palladino a tutti gli effetti consigliere del tecnico che in questi mesi lo ha voluto accanto a sé sempre, in casa, in trasferta e negli allenamenti al Viola Park. In questo periodo di stop forzato si sono aiutati a vicenda, Fiorentina ed Edoardo Bove, scrive il Corriere. Il gruppo viola sta cercando di azzerare per quanto possibile la distanza tra la vita che il ventiduenne aveva prima di quel Fiorentina-Inter e quella di ora, facendolo partecipare a tutti i riti dello spogliatoio. Dalla sua, Bove sta facendo da tramite tra calciatori e allenatore, aiutando l'inserimento dei nuovi.

Sarà una serata speciale anche per l'altra parte coinvolta, scrive il quotidiano: il riferimento è all'Inter. Da Thuram a Lautaro, da Barella a Dimarco, avversari in campo fino al minuto diciassette, quando i colori delle maglie sono scomparsi. La vicinanza dell'Inter tutta (calciatori e dirigenza) è stata tangibile sia nell'immediato che nei giorni successivi, con tanti colleghi che sui social hanno scritto al ragazzo e che lo saluteranno prima del fischio d'inizio. Anche qui, nessuna iniziativa particolare, solo la voglia di abbracciarsi e provare a mettere tutto alle spalle.