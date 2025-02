Fiorentina-Inter, Kean spara alto ma viola pericolosi quando vanno in verticale

vedi letture

Primo sussulto nella ripresa di parte viola che sfrutta bene la propria verticalità per mandare al tiro Moise Kean, il quale da posizione molto angolata e di sinistro spara altissimo. La Fiorentina però quando va in verticale riesce a far male alla difesa ospite.