Fiorentina in campo al Viola Park per la rifinitura: in gruppo ci sono Adli e Kean

La Fiorentina sta svolgendo questa mattina al Viola Park la rifinitura odierna prima di partire nel pomeriggio per Atene, alla vigilia della gara con il Panathinaikos. La squadra di Palladino ha svolto un torello iniziale, in un gruppo ci sono anche Yacine Adli e Moise Kean che si stanno allenando regolarmente. Da capire se il centrocampista sarà convocato già per la sfida di domani, ma ad ogni modo, sembra recuperato per la gara di domenica contro il Napoli.

Non si stanno allenando con la squadra Colpani e Folorunsho (che è in disparte a seguire la seduta) ancora alle prese con dei problemi fisici. I portieri stanno svolgendo un allenamento a parte, personalizzato per loro. Di seguito le immagini e i video realizzati da FirenzeViola.it.