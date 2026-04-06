FirenzeViola Primavera a caccia del 1° posto: oggi alle 16 al Viola Park arriva il Frosinone

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Ultimata la sosta, è pronta a tornare in campo anche la Fiorentina Primavera. La squadra di Galloppa, che con la vittoria sul Cagliari di fine marzo si è messa alle spalle la mini crisi di inizio 2026, ospiterà questo pomeriggio al Viola Park il Frosinone (fischio d’inizio alle 16, diretta tv su Sportitalia), formazione che occupa il penultimo posto in classifica (ha 26 punti in meno dei viola) e che non trova la vittoria da fine febbraio. Un’opportunità ghiotta per Trapani e soci per riprendersi il primo posto in classifica, visto il ko della Roma sabato a Bergamo (2-1 con l’Atalanta) e la vittoria del Parma a Cagliari (1-3), che ha proiettato i ducali in testa al campionato assieme al Cesena (vittorioso per 2-1 sul campo del Torino).

«Tornare in campo dopo la pausa è sempre strano, ci sono stante incognite ma ci dovremo far trovar pronti» il pensiero di Galloppa alla vigilia: «Tanti ragazzi sono andati in prima squadra dunque lavorare insieme non è stato facile. Abbiamo rivisto alcuni spezzoni della gara d’andata ma sarà una sfida del tutto diversa col Frosinone perché loro hanno cambiato due allenatori dunque per certi aspetti ci dovremo muovere al buio. Voglio una squadra autonoma, indipendente e intelligente. Siamo ancora padroni del nostro destino e questo non ci deve generare ansia ma solo consapevolezza. Forse qualcosa per strada abbiamo lasciato ma sono orgoglioso di questa squadra perché ovunque andiamo riceviamo apprezzamenti: abbiamo una forte identità e abbiamo voglia di prenderci sempre le partite in mano».