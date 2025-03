Fiorentina Femminile corsara sul campo della Juventus: 0-2 e show di Boquete

vedi letture

La Fiorentina Femminile corsara sul campo della Juventus, che cade sotto i colpi di Boquete e perde così 0-2. Per la centrocampista offensiva viola bastano 7 minuti per portare avanti le viola che chiudono così 0-1 il primo tempo. Nella ripresa ancora in cattedra Boquete che al 77' punisce ancora le bianconere su punizione con il pallone che finisce sotto il sette.

Qualche parata di Fiskerstrand (in particolare al 59' su Cantore) ha permesso di chiudere la gara imbattute. Peccato solo per l'infortunio a Catena alla fine del primo tempo che ha lasciato così il posto a Pastrenge. Con questo risultato la Fiorentina sale a 32, a -6 dalla Roma terza (ultimo posto utile per la Champions) mentre la Juventus deve rimandare la matematica per giocarla.