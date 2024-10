FIORENTINA FEMM, Vittoria 3-1 in rimonta al Sassuolo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina dà continuità alla vittoria contro il Como battendo 3-1 il Sassuolo in trasferta. Le ragazze di De La Fuente ribaltano nella ripresa una gara che si era fatta da subito in salita con la rete dell'iniziale vantaggio neroverde firmata da Chmielinski dopo soli otto minuti. Nel secondo tempo le viola spingono e, dopo aver trovato il pareggio al 55' con Bonfantini, passano in vantaggio grazie a Severini che è brava a mettere in rete un cross di Faerge. Infine a chiudere il match ci pensa Boquete dal dischetto.

Fiorentina che raggiunge così, almeno fino alla prossima gara delle bianconere, la Juventus in vetta alla classifica a quota 15 punti. Sabato 19 ottobre alle 15:00 le gigliate si troveranno di fronte la Lazio al Viola Park.