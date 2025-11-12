Fiorentina e quei numeri che fanno paura. La Nazione e il dato sulla retrocessione

La Nazione analizza i punti in classifica dopo 11 giornate delle squadre retrocesse negli ultimi quattro anni in Serie A. E la percentuale delle squadre retrocesse con 5 punti in classifica nelle prime 11 giornate è pari al 94 percento. Tre numeri che lasciano poco all’immaginazione ma tanto alla determinazione. Vanoli è stato chiaro nel dopo partita di Genova: bisogna entrare nell’ottica delle idee che la Fiorentina lotta per non retrocedere. L'allenatore viola è un tecnico impetuoso, che non cerca scorciatoie con i suoi giocatori per arrivare al risultato.

In fondo la “scuola Conte” è proprio questa e lui ha lavorato con l’attuale allenatore del Napoli, che della disciplina e della “critica” anche aspra sono i fondamenti principali per arrivare al risultato. Ora si apre un nuovo corso che deve dare risposte concrete sin dalla prossima sfida, Juve o non Juve che sia. Serve un’impresa per riemergere e perché non iniziare proprio contro i bianconeri?