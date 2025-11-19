Il designatore Rocchi sceglie Doveri per Fiorentina-Juventus. Guida al Var

Il designatore Rocchi sceglie Doveri per Fiorentina-Juventus. Guida al VarFirenzeViola.it
© foto di TuttoSalernitana.com
Oggi alle 12:24Primo Piano
di Redazione FV

Sono ufficiali le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata di Serie A. Il designatore Rocchi ha scelto Daniele Doveri della sezione Roma 1 per dirigere Fiorentina-Juventus in programma alle 18 di sabato 22 novembre. Gli assistenti saranno Vecchi e Fontemurato, mentre il quarto uomo sarà Marchetti. Al Var ci sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, mentre l'assistente al Vara sarà Fabbri

Ecco la designazione completa: 

FIORENTINA – JUVENTUS    Sabato 22/11 h. 18.00

DOVERI

VECCHI – FONTEMURATO

IV:       MARCHETTI

VAR:      GUIDA

AVAR:       FABBRI