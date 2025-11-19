Il designatore Rocchi sceglie Doveri per Fiorentina-Juventus. Guida al Var
Sono ufficiali le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata di Serie A. Il designatore Rocchi ha scelto Daniele Doveri della sezione Roma 1 per dirigere Fiorentina-Juventus in programma alle 18 di sabato 22 novembre. Gli assistenti saranno Vecchi e Fontemurato, mentre il quarto uomo sarà Marchetti. Al Var ci sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, mentre l'assistente al Vara sarà Fabbri.
Ecco la designazione completa:
FIORENTINA – JUVENTUS Sabato 22/11 h. 18.00
DOVERI
VECCHI – FONTEMURATO
IV: MARCHETTI
VAR: GUIDA
AVAR: FABBRI
