Il designatore Rocchi sceglie Doveri per Fiorentina-Juventus. Guida al Var

Sono ufficiali le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata di Serie A. Il designatore Rocchi ha scelto Daniele Doveri della sezione Roma 1 per dirigere Fiorentina-Juventus in programma alle 18 di sabato 22 novembre. Gli assistenti saranno Vecchi e Fontemurato, mentre il quarto uomo sarà Marchetti. Al Var ci sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, mentre l'assistente al Vara sarà Fabbri.

Ecco la designazione completa:

FIORENTINA – JUVENTUS Sabato 22/11 h. 18.00

DOVERI

VECCHI – FONTEMURATO

IV: MARCHETTI

VAR: GUIDA

AVAR: FABBRI