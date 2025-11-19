L'altra rivoluzione di Vanoli: stretta social per tutti, club e calciatori

Su la Nazione di oggi trova spazio un interessante focus che riguarda il mondo Fiorentina e in particolare un cambio di comunicazione: la stretta è stata decisa ed è balzata agli occhi attenti di chi frequenta il variegato mondo social viola. D'altra parte non è una novità che i social network non vadano a genio a Paolo Vanoli, che non ha neanche un profilo ufficiale nel quale condividere immagini e pensieri. Il tecnico da questo punto di vista è uomo d'altri tempi e una delle prime direttive date a squadra e club è stata proprio sulle condivisioni social, ormai ridotte al minimo. I tifosi però hanno potuto apprezzare - nella settimana che porta alla sfida contro la Juventus - una piccola apertura nella giornata di ieri, quando il profilo Instagram della Fiorentina è tornato a pubblicare una serie di immagini dell'allenamento. Rigorosamente primi piani senza pettorine. Nessun vantaggio da dare agli avversari.

Stretta evidente, continua la Nazione, anche per quanto riguarda i profili social dei calciatori, anche questi depotenziati e in parte silenziati. Lo stesso Dodo, protagonista dell'ultima polemica social con il follow tolto alla Fiorentina, ha festeggiato il compleanno ma sui propri canali ha condiviso soltanto la grafica ufficiale della Fiorentina. Ci si avvicina anche così alla sfida di sabato contro la Juventus. Un silenzio social che sa di concentrazione, di attenzione e voglia di ridurre al minimo le distrazioni.

