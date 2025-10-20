Dagli inviati Fiorentina già al Viola Park, allenamento alle 15: le immagini

Nessun giorno di riposo, Fiorentina subito in campo oggi. L'obiettivo è rialzare subito la testa e ripartire col lavoro sul campo per cancellare un avvio di stagione terribile a livello di risultati in campionato. E all'orizzonte c'è la Conference League, con la seconda sfida del maxi-girone in programma giovedì in Austria contro il Rapid Vienna. Per questo allenamento nel pomeriggio, alle 15, anche se i calciatori di Stefano Pioli sono arrivati al Viola Park prima e pranzeranno insieme attorno alle 12.

Il tecnico invece, così come Daniele Pradè e Alessandro Ferrari, si trova già all'interno della struttura. Saranno ore di riflessioni, discorsi ma anche, appunto, di lavoro sul campo. Segui tutto su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola! Ecco le immagini con l'arrivo dei calciatori al centro sportivo.