Bergomi su Marinelli: "Gestione strana. Gimenez si lascia cadere"
Giuseppe Bergomi ha detto la sua, a Sky Sport, su Milan-Fiorentina 2-1: "E' un periodo a cui i viola va tutto storto, al contrario dei rossoneri a cui gira tutto per il verso giusto. Gimenez? Sul rigore praticamente non avverte la trattenuta: si lascia cadere appena viene sfiorato al volto. E aggiungo che la gestione dell'arbitro Marinelli mi lascia perplesso pure sull'episodio di Ranieri che chiede di poter rientrare in campo e lui non glielo permette. Intanto l'azione si sviluppa da un'altra parte. Scelta difficile da comprendere".
