Fiorentina-Cremonese, tribuna per Dzeko. Prima convocazione per Solomon

Sono da pochissimo state comunicate le formazioni ufficiali della sfida delle ore 15:00 del Franchi tra Fiorentina e Cremonese. Nessuna grossa novità per quanto riguarda l'undici titolare scelto da mister Paolo Vanoli, mentre sono diverse le novità riguardanti la panchina gigliata e gli esclusi dal match. Detto infatti di Kean, che non partirà dal 1', va segnalato come sarà assente dalla partita Edin Dzeko, che ha subito nell'allenamento di ieri una botta al piede. Prima convocazione invece per il neo arrivato Solomon che è regolarmente presente in panchina.