Dagli inviati

Fiorentina-Cremonese 0-0, parte fortissimo la Viola: subito chance per Fagioli

Fiorentina-Cremonese 0-0, parte fortissimo la Viola: subito chance per FagioliFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:11Primo Piano
di Ludovico Mauro

Inizia fortissimo la Fiorentina, con i primi dieci minuti di gioco che sono tutti a stampo viola. La squadra di Vanoli è completamente riversata nella metà campo avversaria e arriva ad una grande occasione subito con Fagioli, al tiro in porta dopo un brutto errore in impostazione della Cremonese. 