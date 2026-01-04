Dagli inviati
Fiorentina-Cremonese 0-0, incrocio dei pali colpito da Parisi!
FirenzeViola.it
Incrocio dei pali colpito da Parisi all'11'! Una Fiorentina tambureggiante continua il suo ottimo forcing in fase di possesso e va vicina al gol già dopo meno di un quarto d'ora. Stavolta è Ranieri che dalla sinistra sventaglia molto bene in area di rigore, dove trova ben appostato l'ex Empoli che di testa scheggia l'incrocio. Viola percolisissima.
Solomon apre l'era Paratici: Dominguez, Baldanzi e Dragusin le altre idee, pronta la rivoluzione in uscitadi Tommaso Loreto
Solomon apre l'era Paratici: Dominguez, Baldanzi e Dragusin le altre idee, pronta la rivoluzione in uscita
Alberto PolverosiI calcoli di Ferrari portano una media di 1,4 punti a gara, il doppio di quella con Vanoli. Al Parco Viola c’è fiducia ma è meglio evitare certe previsioni. Paratici porti giocatori "cattivi"
Luca CalamaiEffetto Paratici: arriva Solomon. Porta gol e assist da attaccante esterno. Ora altri quattro colpi. La Fiorentina passerà al 4-3-3. Kean si accomodi in panchina contro la Cremonese
