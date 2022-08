FIORENTINA, Convocati: rientra Igor, out Zurkowski

La Fiorentina ha reso noto l'elenco dei giocatori convocati per la partita di giovedì in casa del Twente valevole per l'accesso ai gironi di Conference League. Rientra Igor, ancora fuori per infortunio Zurkowski, di seguito la lista al completo.

Portieri: Cerofolini, Gollini, Terracciano

Difensori: Benassi, Biraghi, Dodo, Igor, Quarta, Milenkovic, Nastasic, Ranieri, Terzic, Venuti

Centrocampisti: Amrabat, Bianco, Bonaventura, Duncan, Maleh, Mandragora

Attaccanti: Cabral, Gonzalez, Ikoné, Jovic, Kouame, Saponara, Sottil