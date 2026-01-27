Fiorentina-Como 1-2: tre cambi viola, dentro Fagioli, Gosens e Gud (ora falso nove)

Fiorentina-Como 1-2: tre cambi viola, dentro Fagioli, Gosens e Gud (ora falso nove)FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 22:28Primo Piano
di Andrea Giannattasio

Tre cambi per la Fiorentina al 65’: fuori Ndour (fischiato da qualcuno in tribuna) e dentro Fagioli, fuori Balbo e dentro Gosens e dentro Gudmundsson per Fagioli che sembra essersi fatto male al termine di uno scatto verso la porta del Como dove ha sbagliato a concludere. L'islandese in questo finale di gara agirà da falso nove.