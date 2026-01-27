Fiorentina-Como 1-3: Morata in contropiede segna il tris per i lariani

Fiorentina-Como 1-3: Morata in contropiede segna il tris per i larianiFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:53Primo Piano
di Andrea Giannattasio

Al 91’ arriva il 3-1 del Como con Morata: contropiede dei lombardi con Kuhn che si avvia sulla sinistra verso la porta avversaria (anche stavolta malissimo Fortini) e vede Morata liberissimo al centro. Tocco dello spagnolo facile facile e gol del 3-1. Fiorentina eliminata dalla Coppa Italia.