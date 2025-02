Fiorentina, Citterio a Dazn: "Approccio fantastico. Comuzzo? Ci pensa la società"

Il vice di Palladino Stefano Citterio ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita. Queste le sue parole sulla vittoria: "Abbiamo avuto un approccio alla gara fantastico. Volevamo partire forte e i ragazzi sono stati bravi a farlo. Abbiamo meritato il doppio vantaggio in quel momento della gara. Sapevamo che era una partita difficile, il Genoa veniva da un periodo positivio, ma oggi la squadra si è superata".

Il gol di Kean è una situazione preparata? "Non ci dobbiamo nascondere, loro sono stati molto bravi. Noi proviamo qualcosa da calcio piazzato, ma in quella circostanza sono stati bravi loro ad aggiustarsi".

Serve il salto di qualità? "Dovremmo gestire meglio la palla, loro sono stati bravi a sfruttare un blocco da calcio piazzato. Non hanno avuto grosse occasioni, ma noi dobbiamo fare meglio quando abbiamo la palla tra i piedi. Devo però sottolineare nel secondo tempo l'atteggiamento della squadra che trascinata dal nostro pubblico non ha mollato, ha sofferto in maniera unita e compatta. Per noi era importantissimo vincere oggi per dare continuità dopo Lazio".

Comuzzo resta? "Da questo punto di vista del mercato se ne occupa la società, mancano 24 ore e lo sanno loro cosa devono fare. Nonostante tutte le voci, lui è stato d'esempio per come ha affrontato la partita oggi quando è stato chiamato in causa".