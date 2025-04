Dagli inviati Fiorentina-Celje 0-0, super De Gea al 25': lo spagnolo salva i viola su Svetlin

Si fa vedere anche il Celje con il suo primo tiro in porta della gara al 25’ e la prima grande risposta del solito De Gea: difesa viola saltata come dei birilli con la palla che arriva a Svetlin che entra in area di rigore e si presenta a tu per tu con il portiere spagnolo, tiro in porta e il numero 43 che salva tutto in angolo evitando lo 0-1.