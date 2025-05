La Repubblica verso Fiorentina-Betis: Dodo ci sarà. Gosens in dubbio

L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica (Firenze) si proietta sulla sfida di giovedì sera al Franchi tra Fiorentina e Real Betis. In modo particolare pone la sua attenzione su due giocatori, Dodo e Gosens. Il primo, reduce da un intervento di appendicectomia, contro gli andalusi tornerà in campo dal primo minuto. Il brasiliano una volta finito il periodo di convalescenza è subito tornato ad allenarsi al Viola Park, prima in solitaria e poi da ieri con i compagni. Visti glia spazi lasciati sulle fasce dagli andalusi la sua presenza sarà fondamentale.

In dubbio invece Robin Gosens. Il tedesco, fresco del raggiungimento del numero di partite in stagione tale da far scattare l'obbligo di riscatto da parte della Fiorentina, ha avuto dei problemi, un virus, prima della sfida dell'Olimpico e contro la Roma è stato costretto al cambio dopo il primi 45 minuti. L'ex Atalanta continua ad essere monitorato dallo staff medico. La speranza è quella di vederlo regolarmente in campo anche se le condizioni non saranno certo ottimali.