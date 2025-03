Fiorentina-Atalanta sarà la sfida di Mondonico: oggi 7 anni dalla scomparsa, i ricordi dei due club

Oggi ricorre il settimo anniversario della scomparsa di Emiliano Mondonico, indimenticato allenatorte della Fiorentina, di cui si è sempre dichiarato tifoso avendoi anche la tessera del Viola Club Settebello. Ma il tecnico ha legato la sua carriera anche a Torino e Atalanta. Proprio con la Dea domani la Fiorentina si ritroverà avversaria in una sfida che si può dire appunto il suo derby del cuore.

Nelle scorse ore lo ha ricordato anche la figlia Clara, ai microfoni di Radio FirenzeViola. La Fiorentina questa mattina ha affidato ad una bella foto della promozione del tecnico abbracciato da bomber Riganò sui social con scritto semplicemente "Mondo".

Lo ricorda anche il Museo Fiorentina sui social: "Il Museo Fiorentina ricorda, nell'anniversario della scomparsa, il grande Emiliano Mondonico. Nato a Rivolta d’Adda il 9 marzo 1947, allenatore della Fiorentina dal 2003 al 2004, è prematuramente scomparso a Milano il 29 marzo 2018. Entrato a far parte della prestigiosa Hall of Fame Viola nell’edizione 2019, per sempre tra i Grandi della nostra Storia! Un abbraccio forte ai familiari..."

Infine anche l'Atalanta ricorda Mondonico sul proprio sito: "Ha vestito la maglia nerazzurra prima da giocatore, poi da allenatore. Da tecnico atalantino, dal 1987 al 1990 e dal 1994 al 1998, ha scritto alcune delle pagine più belle della storia della nostra Società. Oggi, sabato 29 marzo, ricorre il settimo anniversario della scomparsa di Emiliano Mondonico. Il tempo vola via, ma i ricordi restano e sono più vivi che mai: Emiliano è sempre nel cuore di tutta l'Atalanta... "Sarai per sempre il nostro MONDO".