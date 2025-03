Fiorentina ancora convalescente: col Lecce meno passaggi e un possesso che ha sfiorato il 30%

Al termine di Fiorentina-Lecce il sentimento per lo più comune è stato quello di prendere i tre punti e per il resto accantonare un'ennesima partita in cui la viola è sembrata subire in più occasioni le iniziative degli ospiti. A tal proposito, l’edizione odierna del Corriere Fiorentino porta alla luce una serie di interessanti dati che vanno a corroborare tale tesi. Nel primo tempo la squadra di Palladino, ad eccezione del gol di Gosens, ha creato pochissimo: un solo tiro, cinque tocchi in area e precisione di passaggi pari al 78%. Nella ripresa poi, è il dato sul possesso palla a destare qualche perplessità: tra il 61’ e il 75’ la squadra ha infatti avuto il controllo del gioco per il 39.5%, un dato che va ulteriormente a calare nell’ultimo quarto d’ora di gioco fino al 31%, con la squadra che è finita per abbassarsi nella propria metà campo.

Oltre a ciò, il quotidiano sottolinea come siano statidifesa da Falcone, gli stessi fatti con Como e Verona. Un trend che ha dunque portato la Fiorentina a calciare tra i pali avversai per. Contro il Lecce, come detto, la Fiorentina non ha brillato nemmeno per precisione: sono stati(meno degli ospiti, che ne hanno fatti 362) e di questi soltanto il(contro l’80% della precisione salentina). Infine, l’ultimo dato evidenziato dal giornale riguarda l’approccio adottato dalla squadra nel servire. Pur in assenza di Kean, infatti, la Fiorentina è ricorsa a bene questo non ha certamente favorito i due attaccanti che, in assenza di amalgama dettata anche dal poco tempo avuto dall’ex Atalanta per ambientarsi,