Fiorentina all'ultimo esame, ma è il più difficile: occhi puntati su Malen

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Se la Fiorentina supererà anche l’esame di stasera potrà far festa.Lo scrive Tuttosport. È questo che sta dando una carica in più a Paolo Vanoli (reduce dall’ennesima vigilia muta) e ai propri giocatori in attesa della Roma. Il tecnico viola sa bene che non sarà una passeggiata per il valore dell’avversario e considerando che la sua squadra non batte una big addirittura da oltre un anno, dal 16 marzo 2025 quando al Franchi superò 3-0 la Juventus.

Il pericolo numero uno per la difesa viola sarà Donnyel Malen, l'attaccante più in forma del campionato, sarà una prova di maturità. Anche perché non solo davanti, dove salvo imprevisti verrà nuovamente avanzato Gudmundsson coadiuvato da Harrison e Solomon con Fazzini e Parisi, al rientro dopo il lungo stop, pronti a dare una mano, ma pure in difesa Vanoli deve fare i conti con le assenze di Fortini e Balbo: per sua fortuna torna disponibile Gosens, ma se il tedesco non partisse titolare verrebbe dirottato a sinistra Ranieri con uno tra Comuzzo e Rugani a far coppia con Pongracic che ha smaltito la squalifica, scrive Tuttosport.