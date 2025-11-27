Fiorentina-Aek, i convocati viola: assente Gosens, Piccoli recuperato
La Fiorentina ha appena comunicato l'elenco dei ventitré calciatori convocati per la gara in programma stasera alle ore 21 contro l'Aek Atene. Per la sfida valevole per la quarta giornata di leauge phase di Conference League Paolo Vanoli non avrà a disposizione Robin Gosens e Dodo, ancora ai box per infortunio. Out anche il lungodegente Tariq Lamptey, mentre è recuperato Roberto Piccoli. Questo l'elenco dei convocati:
Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli
Difensori: Comuzzo, Fortini, Kospo, Kouadio, Marì, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti
Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Nicolussi C., Ndour, Richardson, Sohm
Attaccanti: Dzeko, Gudmundsson, Kean, Piccoli
